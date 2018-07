Antes de estreia no Brasileirão, Botafogo bate o Barra Mansa em jogo-treino

Com a semana cheia para trabalhar visando a estreia do Campeonato Brasileiro, o Botafogo realizou jogo-treino na tarde desta quarta-feira, contra o Barra Mansa e venceu por 3 a 1. Os gols da vitória foram anotados por Joel, Dudu Cearense e Rodrigo Lindoso. No domingo, os cariocas enfrentam o Grêmio às 19h na Arena, em Porto Alegre.

Em processo de recuperação, a dupla formada por Carli e Emerson Silva não participou da atividade. Desta maneira, Igor Rabello e Marcelo foram titulares no setor defensivo. Para a primeira rodada da competição nacional, quem também pode pintar na formação principal é Lindoso, que deve substituir Airton, suspenso por expulsão na última temporada. Por fim, no ataque, Roger pode retornar ao time no lugar de Sassá.

Já nesta quinta-feira, os comandados de Jair Ventura voltam a treinar com bola, em atividade no campo anexo ao estádio Nilton Santos. Com alguns desfalques consideráveis, o treinador só deve confirmar a escalação para encarar o Grêmio nos próximos dias.