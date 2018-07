Antes de testes contra o Bangu, Flamengo fecha lista de inscritos

Antes de enfrentar o Bangu neste sábado, em Volta Redonda, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Carioca, o Flamengo fechou nesta quinta-feira a sua lista de inscritos derradeira para competição. Como novidades em relação ao grupo atual que disputa o torneio o clube trouxe as inclusões do zagueiro Antonio Carlos e do lateral-esquerdo Arthur Henrique.

Contratados no início deste ano, os dois jogadores assim se juntam na lista de inscritos aos outros sete reforços contratados para esta temporada. Os outros são Alex Muralha, Rodinei, Chiquinho, Juan, Cuéllar, Willian Arão e Mancuello.

Inscritos, Antonio Carlos e Arthur Henrique já poderão ficar à disposição do técnico Muricy Ramalho para o duelo diante do Bangu. O primeiro deles só defendeu o Flamengo uma vez em um amistoso contra o Santa Cruz na pré-temporada, enquanto o segundo sequer estreou pela equipe.

No treino da última quinta-feira, Muricy indicou que deverá mandar a campo um time considerado reserva do Flamengo no final de semana. Como o Flamengo já garantiu classificação à próxima fase do Carioca, o treinador aproveitará para promover testes. Na ocasião, a equipe foi escalada com Alex Muralha; Pará, Léo Duarte, César Martins e Chiquinho; Marcio Araújo, Héctor Canteros, Ederson, Thiago Santos e Gabriel; Felipe Vizeu.