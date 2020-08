Antes de final, Corinthians anuncia novo acordo de patrocínio

Na véspera do primeiro confronto da final do Paulistão, o Corinthians anunciou novo acordo com um patrocinador. O clube acertou nesta terça-feira com a Positivo, que vai estampar sua marca na barra traseira do uniforme, já a partir do clássico com o Palmeiras, nesta quarta, na Arena Corinthians.

Corinthians e o patrocinador assinaram contrato até o fim de 2021. "Corinthians e Positivo sempre foram grandes parceiros e é muito bom voltar a contar com o apoio da empresa, principalmente neste momento tão desafiador para o País. Tenho certeza que esse novo acordo será ainda mais frutífero e bem-sucedido", disse Andrés Sanchez, presidente do Corinthians.

O acordo marca a retomada da parceria entre as duas partes. A Positivo havia patrocinado o clube entre 2018 e 2019. "Estamos bastante empolgados com a retomada do patrocínio, principalmente pela grandeza do Timão, paixão dos torcedores e compatibilidade do Corinthians com os nossos objetivos da nossa marca", afirmou o diretor de marketing da Positivo Tecnologia, Alexandre Colnaghi.

O acerto dá fôlego às finanças do clube, em meio à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Neste período, o Corinthians manteve seus patrocinadores e agora acrescentou mais um a sua lista. Ao todo, o time conta com nove empresas apoiadoras.

O patrocinador master é o Banco BMG, com destaque da marca no uniforme do clube. Os demais apoiadores são Ale, Serasa, Cartão de Todos, Hapvida, Midea, Poty e Galera Group.