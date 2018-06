Antes de final, Mané envia 300 camisas do Liverpool ao Senegal para compatriotas

Prestes a disputar pelo Liverpool a final da Liga dos Campeões da Europa, neste sábado, contra o Real Madrid, às 15h45 (de Brasília), em Kiev, na Ucrânia, o atacante Sadio Mané resolveu "pintar de vermelho" a torcida que terá de seus compatriotas no Senegal. O jogador enviou 300 camisas do clube inglês para familiares e outros moradores da pequena localidade de Bambali, onde o atleta de 26 anos nasceu e conta com um carinho especial como filho ilustre do município senegalês.

"Em meu povo vivem 2.000 pessoas. Comprei 300 camisas do Liverpool e as enviei para que os torcedores possam exibi-las com orgulho durante a final", afirmou o jogador, em declarações reproduzidas por veículos da imprensa britânica.

Em boa fase, Mané forma com o egípcio Mohamed Salah e o brasileiro Roberto Firmino um poderoso trio de ataque que estará em campo neste sábado no estádio NSK Olimpiyskyi, palco da decisão no qual o time inglês buscará o sexto título da Liga dos Campeões em sua história.

O jogador lembrou que sua mãe e um tio dele moram em Bambali e destacou, em tom de brincadeira, que neste sábado "ninguém do povoado vai trabalhar" para poder acompanhar a final. Ao falar sobre o assunto, ele também enfatizou que só poderá reencontrar os seus compatriotas nesta localidade após defender o Senegal na Copa do Mundo, que começa no próximo dia 14 de junho.

"Voltarei no verão, depois do Mundial da Rússia, e espero poder voltar com a medalha de campeão (europeu) no pescoço", projetou Sadio Mané, lembrando que, com apenas 13 anos de idade, acompanhou em Bambala a final da Liga dos Campeões em 2005, quando o mesmo Liverpool faturou o título ao superar o Milan na decisão realizada em Istambul, na Turquia.

"Lembro que o Milan ganhava por 3 a 0 e depois o Liverpool conseguiu empatar por 3 a 3 e ganhou o título na disputa por pênaltis. É uma grande lembrança para mim", disse o atleta, que na Rússia estará presente na segunda Copa do Mundo a ser disputada por Senegal. O país só conseguiu se classificar para o Mundial de 2002 anteriormente.

Naquela ocasião, na competição realizada no Japão e na Coreia do Sul, a seleção senegalesa fez bonito ao avançar às quartas de final, fase em que foi eliminada pela Turquia. Na Copa da Rússia, o país integrará o Grupo H e fará a sua estreia no dia 19 de junho, contra a Polônia, em Moscou. Depois, terá pela frente o Japão, no dia 24, e a Colômbia, no dia 28, em seus outros dois duelos na primeira fase do torneio.