Antes de final, Paulo André destaca 'momento mágico' vivido pelo Athletico-PR

Um dos líderes do Athletico-PR, que decide a Recopa Sul-Americana contra o River Plate na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, o zagueiro Paulo André exaltou, nesta quarta, em coletiva após a última atividade do time antes da decisão, a trajetória percorrida pela equipe desde o ano passado.

"É um momento mágico do clube, desde o final do ano passado, com a conquista da (Copa) Sul-Americana", afirmou o defensor, que formará novamente a dupla de zaga com Léo Pereira na partida no estádio Monumental de Nuñez. "Queremos conquistar mais um título, desempenhar bem o nosso jogo e provar que temos um time respeitado, que pode fazer uma noite histórica em Buenos Aires", completou ele.

A equipe brasileira terá a vantagem do empate para ficar com o título após derrotar o time argentino por 1 a 0, na semana passada, com boa atuação coletiva e pressão constante pela vitória na Arena Baixada, em Curitiba.

"A nossa essência é um futebol em que gostamos da bola. O River também joga assim. Quem dominar a bola pode dominar o jogo. Não vamos mudar a nossa maneira de ser, tentando criar os espaços e atacando o River da forma que for possível", analisou Paulo André.