Antes de Gre-Nal, Renato Gaúcho reclama de 'erros infantis' em vitória do Grêmio

Renato Gaúcho ficou satisfeito com os três pontos conquistados pelo Grêmio, no sábado, no triunfo sobre o Cruzeiro por 2 a 0, pelo Campeonato Gaúcho. Mas saiu de campo reclamando dos erros, que considerou "infantis", cometidos por sua equipe ao longo da partida disputada em Gravataí.

"O mais importante de tudo é o resultado. Agora, o time não foi bem. Não vou ficar me iludindo porque ganhamos o jogo. Cometemos bastante erros, mas não adianta ficar falando deles. Sei onde erramos, vamos conversar com o grupo e tentar acertar", disse o treinador, logo após a partida.

A preocupação de Renato Gaúcho não é à toa. Na próxima rodada, o Grêmio terá justamente o clássico com o Internacional pela frente. E o treinador teme que novas falhas possam custar caro ao time tricolor.

"O Barcelona tem erros, o Real Madrid tem erros. Não podemos ter erros infantis, principalmente no segundo tempo quando se tem um jogador a mais. Isso não pode. A gente tem que procurar se portar melhor em campo e gostar de fazer gols. Hoje, a gente poderia sair daqui com placar mais elástico", analisou o treinador.

Para Renato, o último passe e a finalização foram os principais alvos de erro do time. "Nos precipitamos no último passe. Não tivemos a tranquilidade, que não é sinônimo de preguiça. Se tivéssemos caprichado mais teríamos feito mais dois ou três gols", declarou.

O Gre-Nal está marcado para o próximo sábado, às 18h30, na Arena do Grêmio.