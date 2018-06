Antes de intertemporada, Everton comemora rápida adaptação ao São Paulo

De folga neste recesso do Brasileirão, em razão da disputa da Copa do Mundo, o meia-atacante Everton comemora a boa e rápida adaptação ao São Paulo. Anunciado pelo clube na metade de abril, ele já disputou 11 jogos, com participação em nada menos que nove gols neste período.

"Tradicionalmente, o começo em um clube novo é sempre difícil, mas felizmente no meu caso foi o oposto. Me adaptei rapidamente", celebra o jogador, que veio do Flamengo. Em um mês e meio de clube, Everton marcou três gols, deu quatro assistências e ainda sofreu dois pênaltis.

A boa performance se deve, na avaliação do jogador, ao acolhimento demonstrado pelos demais jogadores da equipe. ""Fui bem acolhido pelos meus companheiros, me sinto bem aqui e já estou em casa. Apesar de ser tudo recente, com pouco tempo de clube, estou à vontade. Já tenho amigos no São Paulo e, sem dúvida, isso facilita bastante", afirma.

Seus colegas de time mais próximos são Reinaldo, Nenê e Diego Souza, quarteto que vem ajudando o time a se manter entre os primeiros colocados - o São Paulo entrou no recesso do Brasileirão na terceira colocação.

"Fizemos uma grande amizade, que vai além do gramado. E isso é importante. Estou feliz e cada vez mais confiante com este apoio deles. O clima no nosso grupo é muito bom, de união, e isso faz com que todos se dediquem bastante no dia a dia."