Antes de ir à Itália, Adriano vai à polícia

O atacante Adriano terá que prestar depoimento à polícia nesta segunda-feira, 31, às 14h, no Rio de Janeiro, na 38ª DP. De malas prontas para Itália, onde deve jogar na Roma, o ex-jogador do Flamengo tem seu nome ligado a supostas transações com a quadrilha de Fabiano Atanásio da Silva, o FB, chefe do tráfico na Vila Cruzeiro, onde Adriano nasceu.

Além disso, o jornal O Dia publicou nesta segunda-feira fotos de Adriano segurando um fuzil e representando com as mãos a sigla CV, do Comando Vermelho, facção do crime organizado no Rio. As fotos teriam sido tiradas na época em que o jogador atuava na Internazionale de Milão. O aspecto físico do jogador, mais magro, é um indício de que a imagem não é recente. A Polícia Civil deve investigar as fotos.

Gilmar Rinaldi, empresário do atleta, negou a relação de Adriano com o tráfico em entrevista ao canal Sportv, nesta segunda-feira. Segundo ele, as fotos são de uma pessoa que quis extorquir o jogador sob a a ameaça de publicá-las. As armas nas imagens, de acordo com Rinaldi, são de brinquedo: uma de paintball e a outra parte de um abajur da casa de Adriano.

Esta não é a primeira vez que o Imperador é chamado a prestar esclarecimentos à polícia. Em abril deste ano Adriano esteve envolvido numa suposta compra de motos registradas em nome da mãe do traficante foragido Paulo Roberto de Souza Paz, o Mica. O Ministério Público requisitou a abertura de um inquérito para apuração do caso.