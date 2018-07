Antes de jogar contra o Bragantino, Fabrício diz estar devendo no São Paulo

SÃO PAULO - O volante Fabrício garantiu nesta segunda-feira que está pronto para fazer a sua estreia pelo São Paulo. Contratado no início do ano pelo clube, o jogador ainda não entrou em campo por conta de uma tendinite no tornozelo esquerdo e deverá ser escalado na quarta-feira, fora de casa, contra o Bragantino. Com tanto tempo de espera, ele admitiu que está "devendo".

"Sei que estou devendo pois estou desde o início do ano sem jogar. É bom ver a felicidade do pessoal do São Paulo em me ver pronto", afirmou Fabrício. "Tenho que recuperar o tempo perdido, sei que estou atrás de todos os concorrentes", admitiu o volante, que foi contratado após passagem pelo Cruzeiro.

Fabrício reiterou que a lesão que adiou a sua estreia pelo São Paulo foi sofrida ainda quando ele estava no futebol mineiro. "Vim de lá com isso e deixei claro para o departamento médico quando cheguei. Joguei com dores no final do Campeonato Brasileiro para ajudar porque a situação do Cruzeiro estava ruim", disse.

A escalação de Fabrício entre os titulares do São Paulo ainda não foi confirmada por Emerson Leão, mas a tendência é que o volante seja escalado na vaga de Denilson e forme dupla com Wellington. A presença no jogo é importante para que o jogador ganhe ritmo para o clássico contra o Palmeiras, domingo, em Presidente Prudente.

Fabrício desconversou quando foi questionado sobre as chances de atuar durante 90 minutos contra o Bragantino. "Jogo é mais puxado que treino, vamos ver como vai ser", afirmou. "Fiz uma boa pré-temporada sozinho, mas ainda estou sem ritmo", admitiu.