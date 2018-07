Antes de jogo das Eliminatórias, Áustria indica saída de técnico Marcel Koller

Um dirigente da Federação Austríaca de Futebol (OFB, na sigla em alemão) revelou que o confronto desta terça-feira contra a Geórgia pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018 deverá ser o último do treinador Marcel Koller no comando da seleção nacional. A Áustria ocupa a quarta posição do Grupo D - com oito pontos - e tem chances remotas de classificação para o Mundial da Rússia.

Segundo Horst Lumper, presidente da federação regional na província de Vorarlberg, o destino do técnico deverá ser decidido na próxima semana, mas é improvável que Koller tenha o seu contrato renovado pela entidade.

"A realidade do futebol é que quando você não consegue atingir os seus objetivos, muitas vezes é o treinador quem suporta as consequências. Não posso culpar Marcel Koller por nada. Ele fez um super trabalho para a Áustria. Vamos ver se o contrato dele será estendido, mas você deve estar ciente de que os nossos objetivos não foram atingidos", indicou o dirigente sobre o futuro do treinador em entrevista.

Já o suíço Marcel Koller disse em entrevista coletiva antes da partida diante da Geórgia, marcada para o estádio Ernst Happel, em Viena, que ainda não teve tempo para avaliar o seu futuro após a derrota por 1 a 0 para o País de Gales, em Cardiff, no sábado passado.

O treinador assumiu o comando da Áustria no final de 2011 e guiou a seleção para a Eurocopa de 2016, disputada na França. O time venceu nove de seus dez jogos classificatórios para a competição e entrou na lista os dez primeiros colocados no ranking da Fifa. No entanto, os austríacos decepcionaram na fase de grupos do torneio europeu e praticamente estão fora da Copa.

A Áustria ainda tem três jogos pelo qualificatório europeu (Geórgia e Sérvia, em casa, e Moldávia, fora) e poderia chegar a 17 pontos. Porém, a seleção da Sérvia já lidera a chave com 15, enquanto a segunda colocada Irlanda tem 13 e o País de Gales, terceiro colocado, tem 11 pontos.