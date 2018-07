Antes de jogo decisivo na Liga dos Campeões, Borussia empata

O Borussia Dortmund empatou em 0 a 0 pelo segundo jogo consecutivo no Campeonato Alemão. Neste sábado, o time ficou no placar sem gols com o Colônia, em casa, e permanece na décima colocação com 30 pontos. Os visitantes estão em 12º lugar, com 29.

Na rodada anterior, o time comandado por Klopp ficou na igualdade contra o Hamburgo, quando teve quebrada uma sequência de quatro vitórias consecutivas na competição. Os resultados positivos foram o suficiente para dar tranquilidade à equipe, que se afastou da zona de rebaixamento - atualmente estão a sete pontos do Paderborn, o primeiro dos clubes da degola.

Sem muitas pretensões no torneio nacional, o Borussia agora se concentra para a Liga dos Campeões. Na quarta-feira, enfrenta o Juventus, em casa, no jogo de volta das oitavas de final. Na primeira partida, os italianos venceram por 2 a 1. No próximo sábado, o Borussia encara o Hannover pela 26ª rodada do Alemão. No mesmo dia, o Colônia enfrenta o Werder Bremen.