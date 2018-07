Antes de jogo do Santos, Neymar posa de Papai Noel Incluído na lista de jogadores relacionados para enfrentar o Flamengo neste domingo, na Vila Belmiro, no último jogo do Santos neste Campeonato Brasileiro, o atacante Neymar resolveu roubar a cena de forma diferente no CT Rei Pelé neste sábado. O jogador se vestiu de Papai Noel na festa de confraternização de fim de ano dos funcionários do clube, na qual distribuiu presentes, autógrafos e posou para fotos ao lado de crianças que foram ao evento.