Antes de jogo no México, Tite deseja sorte a Adriano

"O atleta, a direção, e quando falo direção também estou inserindo o técnico, tiveram o caminho de rescindir o contrato pelo desgaste, inevitável com o tempo. Vou ficar torcendo para o Adriano seguir a carreira dele, e falo isso de forma sincera. É todo um processo, uma sequência, um caminho. Ninguém faz as coisas só por um motivo", declarou.

Oficialmente, Adriano deixou o clube por não ter correspondido à expectativa do clube, mas o jogador também teria se desentendido com Tite. O técnico corintiano não quis entrar em detalhes, mas garantiu que foi "justo" na decisão tomada com a diretoria. "Eu tenho que me preparar profissionalmente. A coisa que mais busco na carreira é ser justo. Pode errar uma vez ou outra, é inevitável. Mas dormir com a cabeça tranquila é fundamental", disse.

Sem o atacante, o Corinthians vai a campo nesta quarta, às 22 horas, no Estádio Azul, pela terceira rodada do Grupo 6 da Libertadores. Na véspera da partida, Tite comandou um treinamento sem novidades em relação à vitória por 2 a 0 diante do Nacional, do Paraguai, na semana passada. Assim, a escalação deverá ter: Julio Cesar; Edenilson, Chicão, Leandro Castán e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Alex; Jorge Henrique e Liedson.