Antes de jogo pelo Paulistão, Ponte Preta revela que 4 atletas estão com covid-19

A Ponte Preta anunciou nesta quinta-feira, horas antes do jogo contra o Santo André, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, que quatro jogadores testaram positivo para a covid-19. O goleiro Pedrão, o zagueiro Rayan, o volante Barreto e o meia Camilo são os contaminados, além do nutricionista Kaike Mioto. Todos eles estão clinicamente bem e sob os cuidados do departamento médico.

Barreto já havia apresentado sintomas gripais antes do jogo contra o Novorizontino, no último sábado, na estreia do Paulistão, e desde então estava afastado. Camilo atuou em Novo Horizonte (SP), enquanto que Pedrão e Rayan ficaram no banco de reservas.

Os goleiros Ygor Vinhas e Guilherme, que apresentaram sintomas muito específicos da covid-19 (falta de olfato e paladar) antes da estreia, testaram negativos, mas só vão voltar aos treinamentos nesta sexta-feira devido ao prazo de tratamento da doença.

Com a ausência de Camilo, o técnico Fábio Moreno deve escalar Thalles ou Renan Mota no time titular da Ponte Preta nesta quinta-feira diante do Santo André, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).