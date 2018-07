Antes de Libertadores, Palmeiras testa 'estilo mata-mata' contra o Cruzeiro

A uma semana de começar as oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras testa com o Cruzeiro, nesta quarta-feira, às 21h45, pela Copa do Brasil, qual deve ser a postura do time em um mata-mata. O técnico Cuca quer escalar no Allianz Parque a força máxima que tem à disposição para só dar descanso aos titulares no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube paulista chegou às quartas de final da Copa do Brasil após passar dificuldades na etapa anterior. Contra o Inter, o Palmeiras se classificou graças a um gol contra conseguido em casa e um outro de bola parada marcado no Beira-Rio. A atuação fraca naquele confronto serve de alerta para a equipe ter atuações melhores tanto contra o Cruzeiro, como diante do Barcelona, em Guayaquil, no Equador, na próxima semana.

"Em uma competição eliminatória não podemos levar gols em casa. Isso é importante. O nosso adversário tem jogadores experientes e com boa condução de bola, então precisamos ficar atentos", disse nesta terça o meia venezuelano Guerra.

O destaque do time nos últimos jogos é um dos titulares garantidos contra o Cruzeiro. O treino da equipe na véspera foi fechado durante um hora e não contou com o elenco completo. Jogadores bastante utilizados nas últimas partidas, como Guerra, ficaram apenas na academia, para evitar o desgaste.

A formação deve ser parecida à do último domingo, em Campinas, com a restrição de não poder escalar jogadores que já atuaram pela Copa do Brasil por outras equipes. Com isso, o zagueiro Juninho, titular contra a Ponte Preta, será uma das baixas, assim como o lateral Mayke e o zagueiro Luan.

A equipe considera a vitória com boa vantagem fundamental para dar tranquilidade ao início do mata-mata na Libertadores. "Logicamente que a Libertadores tem um plus, porque o clube se armou para ganhar. Mas não podemos pensar no amanhã sem fazer as coisas hoje", afirmou Guerra.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CRUZEIRO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto (Egídio); Gabriel Furtado e Tchê Tchê; Guerra, Dudu e R. Guedes; Willian (Borja). Técnico: Cuca.

CRUZEIRO: Fábio; Ezequiel, Léo, Caicedo e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral; Robinho, Alisson e Thiago Neves; Rafael Sobis. Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Jailson Freitas (BA)

Local: Allianz Parque

Horário: 21h45

Na TV: SporTV