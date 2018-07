Antes de oficializar Mano Menezes, diretoria busca reforços para 2014

SÃO PAULO - A diretoria do Corinthians vai oficializar em uma semana o nome de Mano Menezes como o técnico para próxima temporada. Mano, que estava fora do País, deverá assinar contrato de um ano, mas ele só será apresentado na próxima semana, provavelmente dia 10, após o termino do Campeonato Brasileiro. Mano se reuniu com dirigentes do clube semana passada para tratar de reforços. Dos nomes que a diretoria sugeriu, um deles é o de Wellington Nem, ex-Fluminense, que está no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Elias também está nos planos, mas o Flamengo tem preferência de compra – ele pertence ao Sporting, de Portugal.

Embora muitos dirigentes do Corinthians deem como certa a vinda de Elias, o Flamengo pretende mantê-lo no elenco principalmente depois de conquistar uma vaga na Libertadores. O time rubro-negro já acena com a possibilidade de fazer um contrato de quatro anos com o volante. O clube não deverá ter problemas para manter o jogador no Brasil. A negociação com os portugueses do Sporting já começou.

TITE

Nesta semana, após se despedir da torcida no Pacaembu, Tite ainda comandará o Corinthians na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Náutico, em Recife. Gill e Douglas, suspensos, podem ter férias antecipadas.