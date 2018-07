Antes de pegar Andorra, técnico de Portugal ainda confia em vaga direta na Copa

Portugal entra em campo pela penúltima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do ano que vem neste sábado, diante de Andorra, fora de casa. A equipe ocupa a segunda colocação do Grupo B e tem dois jogos para reverter a desvantagem de três pontos para a Suíça, líder da chave com 24 pontos. Mas por mais que a tarefa seja difícil, o técnico Fernando Santos mantém a confiança.

"Desde o primeiro momento, definimos como objetivo estar no Mundial da Rússia através do primeiro lugar do grupo. Reafirmei essa questão na primeira palestra aos jogadores. Nunca falamos de outra hipótese. Este jogo é, para nós, uma semifinal", declarou nesta sexta-feira.

Para garantir a vaga direta na Copa da Rússia, Portugal precisa vencer Andorra e a Suíça, na última rodada, terça-feira, em casa, e torcer contra os próprios suíços neste sábado, contra a Hungria. Só que para passar pelos andorranos, os portugueses terão que se adaptar ao gramado sintético do Estádio Nacional local.

"É o campo onde vamos jogar, diferente do que estamos habituados e mais favorável a Andorra, mas isso não pode servir de tema. Se formos nos preocupar com um assunto destes, não será a atitude mais correta. E sei que os meus jogadores vão ter a atitude correta", afirmou Fernando Santos.

Por mais que reconheça a superioridade portuguesa diante do rival, o treinador disse que Andorra "tem crescido muito nos últimos tempos". "Se me perguntarem se Portugal é favorito, direi obviamente que sim. Se me perguntarem se vai ser fácil, direi que não", completou.