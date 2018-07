Antes de pegar Brasil, Falcao celebra fase colombiana

Principal jogador do país na atualidade, Falcao Garcia celebrou o momento, mas disse que a equipe ainda não está garantida na Copa. "Ainda não me sinto no Brasil, mas sou consciente do momento que vivemos. Temos boas possibilidades e temos que seguir assim para ganharmos uma vaga", declarou, em entrevista à Rádio Caracol.

Mesmo ponderando sobre as chances colombianas, o atacante avaliou que a seleção estará no Brasil em 2014 se mantiver o desempenho recente. "Não podemos confiar demais, mas devemos manter este embalo para seguir conseguindo os pontos que nos fazem falta", comentou.

Melhor que o momento da Colômbia é a fase vivida pelo próprio Falcao Garcia. Destaque no Atlético de Madrid, o jogador já marcou dez gols em 11 partidas do Campeonato Espanhol e despertou interesse de outros clubes. Recentemente a imprensa europeia cogitou sua ida para o Chelsea e para o Real Madrid.

Falcao, no entanto, desconversou sobre uma possível transferência e garantiu foco total no Atlético de Madrid e na seleção colombiana. "Sonho em ir ao Mundial com a seleção e depois continuar com meu clube vencendo. Tenho na minha cabeça essas metas muito claras, estou pensando na realidade em que estou pisando, não posso me adiantar."