Antes de pegar o Cuenca, Léo já fala em título do Flu na Sul-Americana

O Fluminense conta com o apoio da torcida no jogo de quinta-feira, no Maracanã, diante do Deportivo Cuenca, para garantir uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No confronto de ida, em Quito, o time carioca venceu por 2 a 0. Além da classificação, o lateral Léo exibiu confiança nesta terça ao já falar sobre a possibilidade de a equipe conquistar o título continental.

"Vamos brigar pelo título da Sul-Americana e pela vaga para disputar a Libertadores no ano que vem. É um torneio complicado, com viagens longas, tem altitude, tudo isso prejudica um pouco, mas o Fluminense é time grande, está acostumado a jogar esses torneios, temos que estar focados, buscando os títulos", afirmou o jogador, em entrevista coletiva na qual aproveitou para convocar os torcedores tricolores.

"Sempre é bom jogar com o apoio da torcida, ainda mais quando está em peso, lotando o estádio, é sempre muito bom. Vai ser um ânimo a mais para o time ver o torcedor enchendo o Maracanã, apoiando os 90 minutos em busca da classificação", disse Léo, que prevê um duelo difícil diante dos equatorianos.

"Temos que entrar com atenção. Independentemente do resultado lá, que foi muito bom, pois buscamos a vitória a todo momento e fizemos dois gols, não tem nada decidido ainda. É um jogo chato, eles têm uma equipe muito boa, temos que estar atentos os 90 minutos, bem focados, ligados para jogar bem e ganhar o jogo", ressaltou.

Caso o Fluminense obtenha a classificação, o time carioca vai enfrentar o Nacional nas quartas de final. O time uruguaio eliminou o argentino San Lorenzo ao vencer o jogo de volta das oitavas, em casa, por 2 a 0, após perder na Argentina por 3 a 1.