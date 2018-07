Antes de pegar Palmeiras, Fiorentina bate o Estudiantes

Em meio à preparação para a próxima temporada, a Fiorentina realizou neste sábado mais um teste, e venceu o Estudiantes por 1 a 0, em La Plata, na Argentina. O jogo foi válido pela Copa EuroAmericana, torneio no qual clubes europeus medem força com adversários da América.

Este foi o terceiro duelo da competição amistosa, com os europeus levando vantagem e tendo vencido todos. Durante a semana, o Monaco jogou duas vezes na Colômbia e venceu o Junior Barranquilla (1 a 0) e o Atlético Nacional (4 a 2). Por este mesmo torneio, a Fiorentina volta a campo na quarta-feira para pegar o Palmeiras, no Pacaembu, em jogo que também servirá como parte das comemorações do centenário do time brasileiro.

O único gol da vitória da Fiorentina neste sábado aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo, com o alemão Mario Gómez. Ele recebeu enfiada de bola, saiu na cara do goleiro e tocou para marcar. Na etapa final, o time italiano ainda podia para ampliar, mas perdeu chances incríveis e acabou ficando no 1 a 0.

BAYERN DE MUNIQUE

Na Alemanha, o Bayern de Munique também atuou neste sábado na disputa de um torneio amistoso, e se deu bem. Pelas semifinais da Copa Telekom, a equipe empatou por 2 a 2 com o Borussia Mönchengladbach no tempo normal, mas levou a melhor nos pênaltis e avançou à final da competição, na qual enfrentará o Wolfsburg, que também passou ao bater o Hamburgo nos pênaltis, após empate por 0 a 0.

O Bayern começou melhor neste sábado e abriu o placar aos 29 com Lewandowski, que aproveitou rebote do goleiro e marcou lindo gol por cobertura. Ribery ampliou em outro belo gol. O Borussia, então, reagiu e marcou duas vezes com Kruse, ambas de pênalti, mas no fim o time de Munique acabou mesmo levando a melhor.

OUTROS RESULTADOS

Entre tantos outros resultados de pré-temporada deste sábado, destaque para a Lazio, que contou com gol brasileiro para vencer. Felipe Anderson marcou o terceiro do triunfo por 3 a 0 diante do Perugia. Ledesma, de pênalti, e Diego Novaretti já haviam marcado.

Pela Copa Eusébio, em Lisboa, o Benfica foi derrotado pelo Ajax por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado aos 41 minutos, quando Kishna fez bela jogada pela esquerda, cruzou e Cesar acabou marcando contra. O resultado deu o título do torneio amistoso, que no ano passado ficou com o São Paulo, ao time holandês.