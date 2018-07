Antes de receber chance, Chiquinho revela inspiração em Pará no Flamengo

A suspensão de Jorge abriu espaço para Chiquinho receber uma nova oportunidade como titular no Flamengo, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, no duelo com o Santa Cruz, no Pacaembu, pela 29ª rodada, no próximo domingo. Após ser alvo de críticas de torcedores pelo seu desempenho nos duelos com o Palestino pela Copa Sul-Americana, ele espera dar a volta por cima e revela inspiração em Pará, que conseguiu se firmar como titular do sistema defensivo da equipe depois de superar muita desconfiança.

"Com certeza serve de motivação. Todos devem estar preparados para quando chegarem as oportunidades. O Pará entrou em campo muito bem quando recebeu a chance, atuando bem e dando muitas assistências. Espero que eu também consiga ajudar o Flamengo da melhor maneira possível", disse.

Assim, Chiquinho garantiu estar pronto para se sair bem diante do Santa Cruz, além de ter agradecido a confiança do técnico Zé Ricardo. "Tenho a confiança de todos. Não só do grupo, como também do treinador e da diretoria. Quem entra em campo tem dado conta do recado e comigo não será diferente. Farei meu melhor para sairmos com a vitória", afirmou.

O Flamengo é o vice-líder do Brasileirão, mas as boas atuações do time vêm arrancando elogios. Chiquinho declarou que hoje o seu time não deve a ninguém, ainda que tenha mantido o discurso de pés no chão na luta pelo título nacional.

"Pelo futebol que temos mostrado, creio que sejamos nós. Apesar disso, precisamos manter os pés no chão para continuarmos tendo esse nível de performance e alcançarmos nosso objetivo, que é conquistar o Brasileirão. Nosso foco hoje está em lutar pelo título, independentemente de quem esteja acima ou abaixo de nós na tabela. Precisamos nos manter concentrados em nossas performances para sermos campeões brasileiros", afirmou.