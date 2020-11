Antes de receber o Santos, Autuori elogia o Athletico-PR: 'Tem progredido'

Três vitórias seguidas no Brasileirão, a última quebrando a invencibilidade do líder Atlético-MG do Mineirão, levaram o Athletico-PR da zona de rebaixamento ao décimo lugar e resgataram a confiança do elenco. Satisfeito com o trabalho, Paulo Autuori elogiou seus comandados. "A equipe tem progredido."

Sábado, o Athletico-PR recebe o Santos e buscará novo triunfo para começar a sonhar com coisas maiores na competição. Autuori acredita que o risco de rebaixamento já começam a fazer parte do passado.

"A equipe tem progredido. Os jogadores têm aproveitado o pouco tempo que têm para treinar para assimilar coisas importantes e resgatar o nível técnico competitivo. Esse binômio é fundamental", comemora o treinador. "Para isso a força mental também é fundamental."

Autuori vê o time mais motivado após os triunfos e acha que após a apresentação diante do Atlético-MG, os paranaenses podem, enfim, disparar. "As vitórias sempre elevam o moral, mais ainda quando são construídas com autoridade como foi diante do Atlético-MG", enfatizou. "Respeitando o adversário. E a melhor maneira de respeitar é jogando tudo o que cada um pode e a equipe como coletivo."