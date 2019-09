Antes de reencontrar CR7, Simeone diz que atacante é um 'animal do gol'

Em um dos jogos de principal destaque desta quarta-feira pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, a Juventus enfrenta o Atlético de Madrid às 16 horas (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, na capital espanhola, no confronto válido pelo Grupo D que marcará o reencontro de Cristiano Ronaldo com a equipe comandada por Diego Simeone.

Na edição passada da competição continental, o astro português foi o grande responsável pela eliminação do time madrilenho no confronto de volta das oitavas de final, em Turim, onde marcou três vezes para garantir a vitória por 3 a 0 sobre o rival. Na partida de ida, na Espanha, o Atlético ganhou por 2 a 0 e a comemoração efusiva do treinador argentino em um dos gols de sua equipe, que contou com um gesto obsceno, chegou a lhe render uma punição por parte da Uefa.

Ao se referir ao astro português nesta terça-feira, Simeone o qualificou como um "animal do gol". "É difícil preparar algo contra um jogador como ele. É um animal do gol, tem números que são tremendos e qualquer situação que possa ocorrer com ele perto da área gera perigo. Não é fácil controlá-lo. Tem um bom jogo aéreo, finalização, mudança de ritmo", enumerou o comandante em entrevista coletiva concedida no palco do confronto.

Por outro lado, o técnico da Juventus, Maurizio Sarri, também rasgou elogios ao adversário espanhol, citado por ele como "um dos times que podem pensar em ganhar a Liga dos Campeões". "Há cinco times que podem ser vistos como favoritos. O Atlético de Madrid perdeu um jogador incrível (Griezmann, contratado pelo Barcelona), mas chegou ao clube outro jogador igualmente muito bom (o português João Félix)", destacou, também em coletiva no Wanda Metropolitano.

No outro confronto válido pela primeira rodada deste Grupo D da Liga dos Campeões, o Bayer Leverkusen recebe o Lokomotiv Moscou nesta quarta-feira, também às 16 horas (de Brasília), na Alemanha.