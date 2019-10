Antes de reencontrar o São Paulo, Ceni é elogiado por Juanfran: 'Máximo respeito'

A partida entre São Paulo e Fortaleza, que será realizada no sábado, marcará o reencontro do clube paulista com o técnico Rogério Ceni, ídolo tricolor. Será a segunda vez que o ex-goleiro será adversário do time onde fez história. Na primeira, no duelo do primeiro turno, o São Paulo venceu por 1 a 0 no Castelão. Na ocasião, Ceni foi homenageado pelas duas torcidas nas arquibancadas.

Antes do reencontro, o treinador foi elogiado pelo lateral-direito Juanfran. O espanhol disse que acompanhou a trajetória do ex-goleiro pelo São Paulo, com 1.237 jogos, 131 gols e 25 títulos.

"Eu vi muito de Rogério (Ceni) na Espanha. Sempre na televisão ou por outras vias os seus gols. É um ídolo do futebol, tem meu máximo respeito. Ele é um ídolo tricolor e da família tricolor, mas que seja melhor depois do jogo. Que ele perca esse jogo e que ganhe depois todos os jogos com o Fortaleza. Ele vai voltar a ver a torcida. É um ídolo. Espero que depois do jogo contra nós ele possa ganhar tudo. Contra nós que ele não possa ganhar", afirmou Juanfran.

Ceni, porém, não reencontrará o Morumbi neste sábado. O duelo da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no Pacaembu, porque o estádio do São Paulo receberá show da banda Iron Maiden.

O novo reencontro entre Ceni no comando do Fortaleza e São Paulo esteve perto de não ocorrer. O treinador estava no Cruzeiro até ser demitido na última quinta-feira. No domingo, aceitou a proposta para retornar ao Fortaleza, de onde tinha saído no início de agosto.

O jogo entre São Paulo e Fortaleza será realizado no sábado, às 17h, no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista é comandada por Fernando Diniz, contratado também na semana passada.