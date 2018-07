Antes de se aprensentar à seleção, Fred é liberado do treino no Fluminense

RIO - O Fluminense só volta a campo na próxima quarta-feira, quando encara o Friburguense pelo Campeonato Carioca. Mesmo assim, o time treinou forte na manhã desta sexta e tem novo treino marcado para a manhã deste sábado.

Os trabalhos deste final de semana estão focando a parte física, até mesmo em função da ausência do técnico Renato Gaúcho, que passou por uma cirurgia de vesícula e volta ao clube apenas na segunda-feira. Além de Renato Gaúcho, o atacante Fred esteve ausente das Laranjeiras. Ele ganhou descanso do clube, já que se apresenta à seleção brasileira no domingo para o amistoso contra a África do Sul, marcado para quarta-feira.

O volante Valencia, convocado pela seleção colombiana para o amistoso contra Tunísia, também na quarta-feira, tinha viagem marcada nesta sexta e também não joga pelo Fluminense contra o Friburguense.

Atualmente na vice-liderança da competição, com 23 pontos em 11 jogos, o Fluminense vem de dois resultados ruins - perdeu o clássico para os reservas do Botafogo e ficou no empate com a Cabofriense graças a um gol marcado por Fred no último minuto.