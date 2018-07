Antes de sorteio, Neymar diz que seleção 'está pronta para enfrentar qualquer um'

Às vésperas do sorteio da Copa do Mundo, o atacante Neymar afirma que a seleção brasileira está "pronta para enfrentar qualquer um". Por conta dos critérios do evento a ser realizado nesta sexta-feira, em Moscou, o Brasil poderá enfrentar já na fase de grupos um campeão mundial, como a Inglaterra ou a Espanha.

Em declaração ao site da Fifa, o jogador brasileiro se mostrou tranquilo em relação aos possíveis rivais na fase de grupos. Mas garantiu que o sorteio será um evento especial. "Vamos colocar pipoca no micro-ondas e chamar parentes e amigos para ver. Todo mundo vai estar com os olhos grudados na televisão", disse o atleta do Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo, também ouvido pela Fifa, se disse relaxado quanto aos eventuais adversários de Portugal, que estará no pote 1 do sorteio, assim como o Brasil, por ser cabeça de chave.

"Estou tranquilo porque, embora há seleções mais fortes que outras, todos os grupos serão equilibrados. E estou calmo porque, quando a hora chegar, nosso time estará pronto. Independente de quem seja nosso rival, teremos que vencer", declarou o jogador do Real Madrid.

Outro candidato a melhor do mundo, Lionel Messi foi quem demonstrou menor empolgação pelo sorteio. "Vou acompanhar, sim, desde que não tenha treino ou jogo na mesma hora", declarou o argentino, eleito o melhor jogador da última Copa, no Brasil, em 2014.