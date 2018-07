Antes de treino fechado, Zé Ricardo exalta peso de 1º lugar ao Fla e faz mistério

Antes de comandar treino fechado do Flamengo no final da noite desta terça-feira no estádio Nuevo Gasometro, palco do duelo desta quarta, às 21h45 (de Brasília), em Buenos Aires, pela Copa Libertadores, o técnico Zé Ricardo deu entrevista coletiva e exaltou a importância de o time rubro-negro conquistar a liderança do Grupo 4 na rodada final desta fase da competição.

Com nove pontos, o Flamengo ocupa a primeira posição da chave, mas o San Lorenzo vem logo atrás na vice-liderança, com sete, mesma pontuação do Atlético-PR, terceiro colocado nos critérios de desempate e que no outro duelo desta quarta, também às 21h45, encara a Universidad Católica, no Chile.

"Temos objetivo principal de sairmos como líder do grupo e ter vantagem de jogar segundo jogo (das oitavas de final) no Maracanã. Já mostramos nossa força lá", ressaltou o treinador flamenguista, que ao mesmo tempo destacou que a "ansiedade é grande" também pelo fato de que o Flamengo corre o risco até de ser eliminado da Libertadores nesta quarta. "Poucas vezes vivi essa situação que vai ocorrer durante o jogo", reconheceu.

Já ao ser questionado sobre o time titular que deverá mandar a campo, Zé Ricardo fez mistério e preferiu não confirmar a escalação. O treinador admitiu a possibilidade de deslocar Trauco da lateral esquerda para o meio e ocupar a ala com Renê, assim como disse que há a chance de promover a volta do volante Rômulo, recuperado de lesão, ao meio-campo, mantendo Trauco na lateral.

"Podemos usar Renê na linha de trás, com Trauco mais adiantado ao centro, mas ainda não definimos. Já deu certo", afirmou o comandante. Apesar disso, ele ressaltou que a entrada de Rômulo daria maior poder de marcação ao time no meio-campo e significaria uma arma importante na bola área defensiva e ofensiva. "Essa é uma decisão que ainda tomaremos. Temos a possibilidade de começar com ele (Rômulo), mas não está 100% definido", avisou.