Antes de viagem à Rússia, Senegal vence Coreia do Sul por 2 a 0 em amistoso

A seleção de Senegal venceu a Coreia do Sul por 2 a 0 nesta segunda-feira, em amistoso disputado na Áustria, o último das duas equipes antes do início da Copa do Mundo na Rússia, que começa na próxima quinta. A partida não foi aberta ao público na Arena Untersberg, na cidade de Grödig.

+ Mês sagrado desafia preparação para Copa mais muçulmana da história

+ Coreia do Sul fica no empate sem gols com a Bolívia em amistoso na Áustria

Depois de um primeiro tempo sem gols, o meio-campista Papa Alioune Ndiaye abriu o placar para os senegaleses, em chute que não deu chance ao goleiro Young-Gwon Kim, aos 22 minutos da etapa final. De pênalti, Moussa Konaté deu números finais ao jogo, aos 46.

Integrante do Grupo H, Senegal vai estrear na Copa do Mundo contra a Polônia, às 12 horas (de Brasília) do dia 19, em Moscou. Os outros compromissos da seleção senegalesa na primeira fase do torneio vão ser contra o Japão, no dia 24, em Ecaterimburgo, e contra a Colômbia, no dia 28, em Samara.

Já a Coreia do Sul vai disputar sua primeira partida no Mundial às 9 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, contra a Suécia, em Nijni Novgorod. No Grupo F, os sul-coreanos vão enfrentar também o México, no dia 23, em Rostov-on-don, e a Alemanha, no dia 27, em Kazan.