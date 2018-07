Antes de vinda ao Brasil, Neto posa para foto com policial que o resgatou

O zagueiro Neto, da Chapecoense, posou para foto ao lado do policial colombiano Marlon Lengua, responsável por resgatá-lo do local do acidente aéreo da equipe, em 29 de novembro, nos arredores de Medellín. O irmão do jogador, Leonardo Zampier, publicou a imagem no Facebook nesta quinta-feira, junto com uma mensagem de agradecimento, horas antes de o defensor ser transferido ao Brasil para continuar com a recuperação.

"Sintam-se abraçados fortemente por toda a nossa família e amigos, sejam vocês socorristas, médicos, enfermeiros, voluntários, polícia", escreveu Leonardo. Neto será o último sobrevivente a retornar ao Brasil. Dos outros três, o goleiro Follmann está em São Paulo e o jornalista Rafael Henzel e o lateral Alan Ruschel estão internados em Chapecó, no hospital para onde será levado também o zagueiro.

Neto deve chegar à cidade catarinense por volta das 21h desta quinta-feira, em jato equipado com UTI móvel. O jogador foi quem esteve em condições mais críticas, pois ele foi encontrado no local da queda do avião cerca de oito horas depois do acidente. O policial colombiano insistiu nas buscas, após os demais colegas terem dado o trabalho como concluído. "Esse cara aqui, eu penso que, não fosse a atenção, insistência e intuição dele, possivelmente não estaríamos aqui, nos despedindo da Colômbia e retornando ao Brasil com a missão cumprida", agradeceu Zampier.