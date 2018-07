Antes do clássico, Mario Bolatti minimiza crise do Flamengo

O Flamengo vai para o clássico de domingo em crise. Está na lanterna do Brasileirão e acaba de trocar de técnico, com a saída de Ney Franco para a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Mas nada disso ilude o Botafogo, garantiu nesta quarta-feira o volante argentino Bolatti, que minimizou a crise flamenguista antes do duelo no Maracanã.

"Temos que pensar em nós mesmos, no nosso grupo, sem olhar para a situação do rival. Sabemos do momento difícil que estão passando, mas temos que pensar no que temos que fazer aqui. Vamos enfrentar um grande time e o que eles estão vivendo não vai refletir no campo. Ninguém aqui está confiando que vai ser um jogo fácil e temos que nos preparar e trabalhar muito. Clássico é diferente e tem que ter uma preparação diferente também para vencer", avisou Bolatti.

Pensando, portanto, exclusivamente no Botafogo, o volante acredita que o time está preparado para enfrentar o Flamengo, principalmente depois da vitória sobre o Coritiba na última rodada. "Acho que a casa está bem. O grupo está contente, feliz, treinando com muita alegria e isso é muito bom. Um clássico é um jogo diferente e o clima alegre faz muito bem para nós", contou o argentino.