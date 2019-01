Antes do Guarani, Carille tentará organizar o lado esquerdo do Corinthians

O técnico Fábio Carille comandará nesta terça-feira o primeiro treino com os titulares após o empate do Corinthians contra o São Caetano na estreia do Campeonato Paulista. A tendência é que ele repita a mesma equipe na partida contra o Guarani, quarta-feira, em Campinas, pela segunda rodada.

O treinador, com isso, terá apenas o trabalho desta tarde para ajeitar especialmente o lado esquerdo do ataque, que pouco produziu no amistoso contra o Santos e na rodada inaugural do Paulistão. O primeiro empecilho é tornar Sornoza um ponta esquerda no esquema tático 4-2-3-1, que Carille tanto gosta.

O equatoriano chegou e disse que prefere atuar centralizado, na função que é Jadson. E como não está acostumado a jogar pelas pontas, durante os dois jogos que fez pelo Corinthians, acabou fechando muito para o meio. Com isso, congestionava o setor e facilitava a marcação adversária.

Outro problema de Carille é o lateral-esquerdo Danilo Avelar. Depois de terminar o Brasileirão na reserva de Carlos Augusto, o jogador voltou a ganhar uma chance neste início de temporada pois o principal concorrente está com a seleção brasileira na disputa do Sul-Americano Sub-20.

Avelar se mostrou nervoso em campo nas duas partidas e desperdiçou ao menos duas boas chances de gol contra o São Caetano, no segundo tempo. Na primeira levantou muito a bola na tentativa de um cruzamento em lance que até poderia ter arriscado para o gol. Na outra cabeceou livre para fora.

Com o lado esquerdo fraco, o setor direito acabou sobrecarregado. Fagner demonstrou que voltou bem das férias e fez boas partidas. O atacante André Luis tem sido esforçado. Ainda em fase de adaptação, se mostrou um pouco estabanado em lances simples. Jadson segue como responsável pelas articulações da jogada e ganhou ainda o auxílio de Ramiro, que tem bom passe e chega bem no ataque.

Gustagol, o centroavante que marcou 30 gols pelo Fortaleza na temporada passada, tem cumprido seu papel: briga com os zagueiros, faz o pivô e aparece na área para finalizar. A entrega nos dois primeiros jogos justifica a escolha por ele ao em vez de Roger para inscrição no Campeonato Paulista. Para o final de semana, ganhará a concorrência de Mauro Boselli, inscrito no BID da CBF.