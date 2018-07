Antes do jogo 200, Gum diz que Flu passa por transição Com a experiência de quem está no Fluminense desde 2009, Gum já passou por grandes momentos no clube, como a conquista de dois títulos do Campeonato Brasileiro, mas também por fases complicadas, como a luta contra o rebaixamento no seu primeiro ano na equipe. Por isso, ele tem condições de fazer uma análise do momento atual e avaliou que o time passa por uma fase de transição, com a saída de Abel Braga e a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo.