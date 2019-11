Antes do jogo com o Inter, reservas do Corinthians empatam com o Atibaia

O Corinthians empatou por 2 a 2 um jogo-treino, nesta quarta-feira, contra a equipe do Atibaia que disputará a Série A-2 do Campeonato Paulista em 2020. O técnico interino Dyego Coelho usou a atividade para testar algumas alternativas. Domingo, o time enfrentará o Internacional, às 18 horas, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto na briga por uma vaga na Copa Libertadores e agendado para a Arena Corinthians.

Nenhum jogador que iniciou o clássico contra o Palmeiras no sábado participou do jogo-treino. Mantuan, devolvido pela Ponte Preta, jogou na lateral direita. O lateral Fagner, fora dos últimos dois compromissos por dores musculares, realizou outras atividades físicas. A escalação do time teve: Cássio (Caíque); Mantuan, Marllon, João Victor e Carlos; Ralf (Matheus Jesus); Renê Junior; Sornoza (Régis), Jadson (Fabrício Oya) e Clayson (Gustavo); Vagner Love.

Sem poder contar com Gabriel, suspenso para o jogo de domingo, Coelho escalou Ralf, que deverá ser o titular contra o Inter. Em alguns lances, o jogador fez o papel de terceiro zagueiro, fazendo a saída de bola com João Victor e Marllon. A partir dessa mudança, os laterais Carlos e Mantuan tiveram espaço e campo para atacar.

O Corinthians abriu o placar com Vagner Love, após cruzamento de Sornoza. O Atibaia virou a partida. No gol de empate, Cássio errou passe ao tentar sair jogando e Danilo igualou o placar. No segundo tempo, Matheus Jesus foi desarmado e deu presente ao ataque do Atibaia. Minutos depois, o lateral-esquerdo Carlos recebeu passe de Matheus Jesus e empatou o jogo.