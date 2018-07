Antes do Mundial, multidão apoia Atlético em aeroporto

Segundo a Polícia Militar, cerca de 5 mil atleticanos foram até o local, apesar da chuva que caiu nesta manhã de segunda na capital mineira, de onde o time seguiu rumo a São Paulo, onde fará escala para depois partir rumo a Marrakesh.

Com bandeiras e camisas do clube, além de rojões e tambores, os torcedores fizeram muita festa e atrapalharam a chegada do ônibus do Atlético no aeroporto, que teve sua rotina normal modificada por causa da presença em massa da torcida. O embarque para São Paulo estava marcado para acontecer às 10h58, mas neste horário os atletas ainda tentavam deixar o veículo que os transportava.

Por causa do grande número de torcedores, os jogadores não conseguiram passaram pelo saguão do aeroporto e precisaram utilizar um ônibus da Infraero para agilizar o processo de embarque. O voo que levará a equipe atleticana até Marrocos também prevê uma escala em Lisboa, em Portugal, antes de seguir finalmente até Marrakesh.

A estreia do time no Mundial será no próximo dia 18, contra rival a ser definido entre Auckland City, da Nova Zelândia, Raja Casablanca, do Marrocos, e Monterrey, do México. Caso passe por um destes times na semifinal, a equipe mineira pegará na decisão do título o ganhador da partida entre Bayern de Munique e o vencedor do jogo entre Al Ahly, do Egito, e Guangzhou Evergrand, da China.