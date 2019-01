Antes do Paulista, elenco do Santos assiste a palestra sobre arbitragem

A dias da estreia no Campeonato Paulista, o elenco do Santos assistiu a uma palestra sobre arbitragem nesta quarta-feira. No CT Rei Pelé, os jogadores ouviram as explicações do instrutor da Federação Paulista de Futebol (FPF), Roberto Perassi, sobre os critérios e a modernização dos juízes para o Estadual.

"O que a gente pretende é fazer um futebol limpo, um jogo bem jogado, com um árbitro compreendendo e interpretando melhor os contatos físicos, entradas e a necessidade de punição para os dois lados caso seja necessário. Queremos que o árbitro faça uma gestão da partida em todos os aspectos", declarou Parisi.

De acordo com o Santos, "a FPF revelou aos atletas que este novo trabalho tem como objetivo a modernização da arbitragem paulista". A nova postura dos juízes deve ser vista já na estreia do time na competição, diante da Ferroviária, neste sábado, na Vila Belmiro.

"Essas palestras são superimportantes porque se trata de uma competição de peso. O Paulista é um dos estaduais mais fortes do país. Assistir a este conteúdo faz diferença para termos um bom relacionamento com a arbitragem, e para que possamos entender e fazer de tudo para que o jogo flua bem", declarou o goleiro Vladimir.

Nesta quarta, o elenco santista realizou um trabalho no CT com portões fechados. Nos próximos dias, o clube deve anunciar um novo reforço para a temporada: o zagueiro colombiano Felipe Aguilar, que inclusive já foi liberado pelo Atlético Nacional para viajar ao Brasil e definir os detalhes da transferência.