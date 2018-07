Antes do roubo de 1983, Jules Rimet já havia desaparecido duas vezes

SÃO PAULO - O roubo da taça Jules Rimet em 1983, que completa 30 anos nesta sexta-feira, não foi o primeiro desaparecimento do troféu, mas o definitivo. O símbolo da Copa do Mundo já esteve em paradeiro suspeito em duas ocasiões anteriores, uma na Itália e outra na Inglaterra.

Durante a II Guerra Mundial (1939 a 1945), a Europa viveu o terror do conflito e a taça precisou ser escondida em um local seguro. O vice-presidente da Fifa, o italiano Ottorino Barassi, arrumou um jeito e deixou a estatueta em uma caixa de sapato debaixo da sua cama. No ano seguinte ao fim da guerra, o troféu estava seguro e pronto para ser batizado oficialmente com o nome do presidente da Fifa, o francês Jules Rimet.

Em 1966, a Copa foi sediada no país criador das regras do futebol, a Inglaterra. Em março, quatro meses antes do começo do Mundial, a taça estava em uma exposição pública em Londres e os guardas perceberam que a preciosa peça havia sumido. Uma semana depois, a Jules Rimet foi achada embrulhada em um jornal e escondida em arbustos. O autor da façanha foi o cão Pickles, que passeava com o dono. O animal recebeu como recompensas atuar em comerciais de TV e o fornecimento gratuito de comida de uma fábrica de ração, mas pouco pode usufruir do benefício. No ano seguinte, morreu enforcado na própria coleira quando tentava perseguir um gato. O suspeito de ter participado no roubo, Edward Betchley, faleceu em 1969, de enfisema pulmonar.