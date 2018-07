Antes dúvidas, Maicon e Mena se recuperam e vão jogar na quarta

O São Paulo deve ter em campo contra o Atlético-MG, na quarta-feira, em Belo Horizonte, dois jogadores que eram dúvida por problemas musculares. O zagueiro Maicon, com lesão na coxa esquerda, e o lateral-esquerdo Mena, com problema no tornezelo direito, chegaram a preocupar, mas vão fazer reforço muscular e estão garantidos no jogo que vale vaga na semifinal da Copa Libertadores.

Os dois devem fazer trabalho de reforço muscular até domingo e no dia seguinte, se juntar aos companheiros nos treinos. Maicon era o caso mais preocupante, já que na última quarta, na vitória sobre o Atlético-MG, deixou o campo com dores no segundo tempo para a entrada de Diego Lugano.

Mena chegou até mesmo ser dúvida para o confronto de ida da Copa Libertadores. Apesar disso, atuou os 90 minutos da vitória por 1 a 0 e será titular na partida no estádio Independência. Antes disso, no domingo, o São Paulo vai enfrentar o Botafogo, em Volta Redonda, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, com uma formação inteiramente reserva.

A terceira dúvida para a partida em Belo Horizonte era o lateral-direito Bruno. O princípio de virose não preocupa mais, já que o jogador apresentou melhora. Quem está para retornar à equipe é João Schmidt. O volante sentiu uma lesão no joelho direito na vitória sobre o River Plate, pela Libertadores, e estará à disposição do técnico Edgardo Bauza nas próximas semanas.