'Antes fui otimista, agora sou realista', diz Tite Quando Tite desembarcou em São Paulo para assinar com o Corinthians, falou uma frase que na ocasião deixou muita gente surpresa. "A equipe tem todas as condições de ser campeã brasileira". Na época, o time estava em franca decadência - não vencia há sete rodadas e ocupava a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.