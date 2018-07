'Antes fui otimista, agora sou realista', diz Tite sobre título do Brasileirão

Quando Tite desembarcou em São Paulo, em 19 de outubro, para assinar com o Corinthians, falou uma frase que na ocasião deixou muita gente surpresa. "A equipe tem todas as condições de ser campeã brasileira", declarou. Na época, o time estava em franca decadência - não vencia há sete rodadas e ocupava a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Para Tite, Joel Santana é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro

Tite aposta em ''velhinhos'' na reta final

Mas ele conseguiu cumprir a promessa e recolocou o Corinthians no caminho das vitórias. Em cinco rodadas, faturou quatro triunfos e só empatou uma vez, para reassumir a liderança do torneio. "Naquele momento eu fui otimista", confessou. "Mas agora digo que podermos ser campeões e sou realista, afinal faltam três rodadas a estamos na liderança".

Para ser campeão sem depender de nenhum outro resultado, o clube do Parque São Jorge terá que ganhar todos os confrontos. Os adversários serão Vitória, em Salvador, Vasco, no Pacaembu, e Goiás, em Goiânia. "Mas não tem um favorito, Fluminense e Cruzeiro também têm boas possibilidades".

Tite até revelou uma conversa que teve com o filho logo depois da vitória do último sábado por 1 a 0 sobre o Cruzeiro no Pacaembu, que levou o Corinthians à liderança. "Disse para ele que o importante é chegar em primeiro. Mas ele retrucou e lembrou que o primeiro passo para que isso aconteça é estar em primeiro".