Antes intocáveis, Jadson e Osvaldo vivem momento de baixa no São Paulo

SÃO PAULO - Quando o São Paulo oscilava no primeiro semestre e conseguia vencer seus jogos mesmo sem convencer coletivamente, Jadson e Osvaldo eram os únicos atletas – além de Rogério Ceni – que conseguiam se salvar das críticas. Mas a dupla, que vinha em alto rendimento desde o fim do ano passado e era intocável até pouco tempo atrás, não resistiu à sequência ruim e naufragou com os companheiros.

O primeiro a cair em descrédito foi Osvaldo, que chegou a ser apontado por alguns como sucessor de Lucas pelas ótimas partidas no início da temporada, mas teve queda vertiginosa desde que esteve com a seleção brasileira nos amistosos contra Itália e Rússia, em março. De lá para cá, manteve-se na equipe mais por ser o único jogador de velocidade no ataque do que por boas atuações. Mas a paciência de Paulo Autuori se esgotou durante a excursão internacional: o jogador, que voltou antes de viagem para se preparar para a partida contra a Portuguesa, perdeu a posição para Aloísio.

Jadson, por sua vez, manteve-se em alta até a disputa da Copa das Confederações, para a qual foi convocado por Luiz Felipe Scolari. Mas o pouco tempo em campo no torneio parece ter afetado sua forma e, desde que voltou ao Morumbi, não conseguiu dar a cadência ao time. Como resultado, ele deve perder a posição para Ganso. “O Jadson passa por uma situação parecida à que todo mundo passa na equipe neste momento. Ele foi importante, assim como o Osvaldo, e ambos eram decisivos e foram convocados. Vão superar o momento”, disse o técnico.

O zagueiro Antônio Carlos já treinou com os novos companheiros no CT da Barra Funda e só não foi anunciado por causa de pendências burocráticas. Por sua vez, Luis Fabiano ainda sente dores nas costas e não deve ter condições de enfrentar o Flamengo, amanhã.