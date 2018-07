Antes intocáveis, Maycon e Gabriel dizem entender mudanças no Corinthians

Gabriel e Maycon eram, até pouco tempo, dois titulares incontestáveis do Corinthians. Entretanto, nos últimos jogos, ambos tiveram que se acostumar com a ideia de esquentar o banco de reservas em algumas partidas, mas garantem que entendem as mudanças do treinador.

+ Apesar de títulos, Corinthians tem prejuízo de R$ 35 milhões em 2017

+ Jadson minimiza postura do Palmeiras e ressalta: 'Ganhamos dentro de campo'

Eles perderam espaço nos times por motivos distintos. Ralf se tornou titular por opção técnica de Fábio Carille e parece ter se firmado na posição. Com isso, Gabriel fica no banco de reservas. "Nosso grupo é muito forte e independente de quem jogue vai sempre fazer o melhor. Ele ganhou peças que podem ajudar mais o grupo. Agora é manter, trabalhar forte para quando tivermos a oportunidade estar bem e fazer o melhor", disse Gabriel.

Já Maycon perdeu espaço por causa de sua provável saída para o Shakthar Donetsk após a Copa do Mundo. Carille começa a pensar no time com Renê Júnior em seu lugar. Entretanto, neste duelo, o treinador parece mais na dúvida. Renê foi titular diante do Fluminense, domingo passado, mas Maycon foi quem jogou contra o Independiente, quarta-feira, pela Libertadores.

"Eu não sei como o Fábio vai trabalhar isso, mas estou à disposição quando ele precisar me usar. Vou jogar da melhor forma possível, até porque sou funcionário do clube independente das coisas que estão acontecendo. Não tem nada resolvido. Estamos deixando nos levar por um futuro que nem é certo ainda. Estou feliz aqui", comentou Maycon.

O elenco do Corinthians volta aos treinos nesta sexta-feira, após enfrentar o Independiente, na quarta-feira. O time fará um rápido treinamento no CT Joaquim Grava e já viaja para Curitiba, onde enfrentará o Paraná, às 11h, no domingo.