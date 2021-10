Antes 'patinho feio', Corinthians escala a tabela com reforços no Brasileirão e busca o G-4

O "patinho feio" virou cisne. Apontado como candidato a rebaixamento no início do Brasileirão, o Corinthians se reforçou com nomes de peso e viu sua realidade mudar drasticamente. Invicto há dez jogos, o time de Sylvinho ganhou corpo com Giuliano, Renato Augusto, Willian e Roger Guedes, escalou a tabela e já briga para ficar entre os quatro melhores do campeonato. A equipe quer dar sequência a boa fase com uma vitória sobre o Sport, adversário deste sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, em duelo da 25ª rodada.

Com o quarteto de reforços, Sylvinho ajustou o Corinthians e transformou o time em um dos melhores do Brasileirão. A defesa é a segunda melhor do torneio, o meio de campo é mais criativo e o ataque passou a ser produtivo com os gols de Róger Guedes, eleito o melhor jogador do mês de setembro do torneio nacional.

Leia Também Sem Willian, Sylvinho define equipe titular do Corinthians para sábado

A equipe que chegou a estar próxima da zona de rebaixamento e lutava por posições intermediárias hoje está perto de entrar no G-4. Desde que os reforços estrearam, o Corinthians somou 20 pontos dos 30 disputados. São cinco vitórias e cinco empates nos últimos dez jogos.

A equipe ficou 13 rodadas fora do top 10. Foi seis vezes 11ª e em cinco oportunidades ocupou o 12º posto. Depois, começou a engrenar e manteve-se no sexto lugar por sete rodadas, até passar o Bragantino com o triunfo sobre o Bahia na última terça e subir ao quinto posto, com 37 pontos. São dois a menos que o Fortaleza, que fecha o G-4, e 13 a menos que o líder Atlético-MG. O objetivo, hoje, é integrar o grupo dos quatro melhores. O título parece distante, mas não é impossível para um time tão afinado como o Corinthians de Sylvinho.

"O time está jogando bem. É um momento bom. Todos são muito importantes. É a força do grupo. Mas temos muito o que fazer ainda. É um processo de construção. O ambiente é ótimo e estou feliz por esse momento", resumiu o treinador. Para ele, há três pilares no elenco fundamentais para esse processo de reconstrução corintiana: os atletas experientes, campeões de tudo, casos de Cássio, Fagner e Fábio Santos, o quarteto de reforços e os jovens oriundos da base, como Gabriel Pereira. O garoto rápido e habilidoso tem sido titular e encantou o treinador.

A última vez que o Corinthians fez parte do G-4 do Brasileirão foi há quase dois anos, em 16 de outubro de 2019. A ideia é vencer o Sport para voltar a estar na zona mais nobre da tabela do campeonato. É possível até ultrapassar o arquirrival Palmeiras, terceiro colocado, com 39 pontos, portanto com dois a mais, dependendo dos resultados da rodada.

Para continuar sua escalada em Pernambuco, o Corinthians não terá Willian, preservado em virtude de um desconforto na coxa esquerda. Contra o Bahia, o meia-atacante já havia jogado apenas um tempo. Jô deve ser o titular e formar dupla de ataque com Roger Guedes.

O Sport tem meta oposta a do adversário deste sábado. O time pernambucano tem chances de deixar a zona de rebaixamento nesta rodada. Não há melhor momento para isso, já que quebrou jejum de três meses como mandante e emplacou duas vitórias seguidas, contra Grêmio e Juventude, que o levaram aos 23 pontos, mas não o tiraram da penúltima colocação. O técnico Gustavo Florentín tentará fazer com que a equipe consolide a reação sem dois de seus principais jogadores, o meia Hernanes e o atacante Everaldo, suspensos pelo terceiro amarelo. Thiago Lopes rompeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e não joga mais em 2021.

FICHA TÉCNICA:

SPORT X CORINTHIANS

SPORT - Mailson, Ewerthon, Thyere, Sabino, Sander, Marcão, José Welison, Everton Felipe, Paulinho Moccelin, Gustavo e Mikael. Técnico: Gustavo Florentín

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô. Técnico: Sylvinho.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (DF)

HORÁRIO - 16h30

LOCAL - Arena Pernambuco

NA TV - Globo, SporTV e Premiere