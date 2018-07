Antes sonho, zagueiro Alex pode ser descartado pela diretoria do Santos

O zagueiro Alex, que parecia tão próximo de retornar ao time do Santos, pode ter que procurar clube em breve. Se até pouco tempo o clube era quem ia atrás do jogador, a situação parece ter virado e se um dos lados não ceder, a tendência é que o retorno do defensor não ocorra mais.

Para ver Alex novamente na equipe, a diretoria do Santos estava disposta a pagar um salário maior do que o teto do clube, que é de R$ 200 mil. O zagueiro ganharia algo em torno de R$ 300 mil. Entretanto, o agente do atleta, Giuliano Bertolucci, pediu também luvas de R$ 3 milhões para que o negócio saia, embora Alex esteja sem clube.

A diretoria santista não aceitou o pedido e a negociação esfriou nos últimos dias. E, recentemente, os santistas refletiram melhor e entenderam que talvez não valesse a pena investir no atleta, que se recupera de dores no joelho, no CT Rei Pelé.

Alex foi vendido pelo Santos em 2004 e teve passagens por PSV Eindhoven, Chelsea, Paris Saint-Germain e Milan. Com 34 anos, ele pretende retornar ao futebol brasileiro e por ter uma passagem vitoriosa no Santos, o time da Vila Belmiro foi a sua prioridade. Em seu último clube, o Milan, ele foi titular em boa parte dos jogos. No total, forma 25 partidas e três gols marcados.

A torcida do Santos faz campanha nas redes virtuais para repatriar o jogador. Atualmente, o técnico Dorival Júnior conta com Luiz Felipe e Gustavo Henrique como titulares na zaga e tem ainda o experiente David Braz, voltando de lesão, e o garoto Lucas Veríssimo, no banco de reservas. O argentino Fabián Noguera também chegou recentemente, mas ainda aprimora a condição física.