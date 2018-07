Antes titular absoluto, Ralf pode virar reserva do time do Corinthians

A reação do Corinthians nos últimos jogos coincidiu com a saída de Ralf do time. Bruno Henrique assumiu a posição de titular depois que o então capitão da equipe machucou o joelho direito. Abriu-se então uma concorrência pela posição de primeiro volante. O jogo desta quarta-feira contra o Cruzeiro, às 22 horas, terá um peso importante nas próximas escalações de Mano Menezes.

Ralf, 30 anos, ainda é uma referência para o elenco. Titular há quatro temporadas, é um dos jogadores mais experientes do time. Ele foi peça-chave nas principais conquistas da era Tite. Na visão da atual comissão técnica, ainda tem crédito.

Bruno Henrique, 24 anos, aproveitou a chance e formou um meio de campo diferente ao lado de Petros e de Elias, que não joga nesta quarta-feira. Nenhum dos três é primeiro volante de origem. Os três têm de marcar e atacar. O time ficou mais leve.

Para Mano Menezes, seria injusto afirmar que o time melhorou porque Ralf saiu. "Não seria ético nem inteligente de minha parte dizer isso, e também não acredito nisso. Há pouco tempo, fizemos um grande jogo contra o São Paulo e o Ralf estava em campo. Vamos com calma...", afirmou.

Ralf não entrou em campo nos últimos três jogos: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Sport. Nos últimos dois jogos, ele estava machucado. O volante viajou com a delegação para enfrentar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Mineirão, mas deve começar o jogo no banco de reservas.