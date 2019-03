Antetokounmpo brilha, mas 76ers superam Bucks e vão aos playoffs da NBA

Em um aguardado duelo entre Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid, dois dos principais destaques da atual temporada da NBA, os dois brilharam em quadra na noite deste domingo, mas foi Embiid quem teve mais motivos para comemorar. O seu Philadelphia 76ers derrotou o Milwaukee Bucks, melhor equipe do campeonato até agora, por 130 a 125, na casa do rival.

Os visitantes venceram apesar da melhor atuação da carreira de Antetokounmpo, forte candidato a MVP da temporada. O grego anotou 52 pontos, sua melhor performance no fundamento, além de 16 rebotes e sete assistências. E ainda teve a contribuição de Khris Middleton, com 19 pontos.

Mesmo não exibindo desempenho tão forte quanto Antetokounmpo, Embiid também obteve um "double-double", com seus 40 pontos e 15 rebotes. Foi o seu 52º registro de dois dígitos em ao menos dois fundamentos. Além disso, pela 25ª vez ele marcou 30 pontos numa partida.

A atuação individual de Embiid e o jogo coletivo dos 76ers acabaram ofuscando a performance de Antetokounmpo. Pela equipe visitante, Embiid teve o apoio de Jimmy Butler, com 27 pontos, e JJ Redick, com 19.

Com sua quarta vitória consecutiva, o time de Filadélfia garantiu sua vaga nos playoffs. Soma agora 45 triunfos e 25 derrotas e ocupa a terceira colocação da Conferência Leste. Os Bucks seguem com a melhor campanha do campeonato até agora. Somam 52 triunfos e apenas 18 derrotas. A vaga nos playoffs já estava garantida.

Também com a classificação assegurada, o Toronto Raptors foi batido neste domingo pelo Detroit Pistons por 110 a 107, fora de casa. A equipe canadense segue no segundo posto da Conferência Leste, com 49 triunfos e 21 derrotas. Já os Pistons, ainda em busca da vaga, ocupam o sexto lugar, com 36 vitórias e 33 revezes, graças principalmente aos 25 pontos marcados por Blake Griffin neste domingo.

Pela Conferência Oeste, o Houston Rockets faturou a segunda seguida ao superar o Minnesota Timberwolves por 117 a 102, diante de sua torcida. Com uma atuação menos concentrada em James Harden, os Rockets exibiram belo jogo coletivo tanto que Harden, Chris Paul e Clint Capela anotaram um "double-double" cada.

Harden anotou 20 pontos e dez assistências, enquanto Paul registrou 25 pontos e dez assistências e Capela contribuiu com 20 pontos e 13 rebotes. O brasileiro Nenê esteve em quadra por 17 minutos e ajudou com dois pontos e três rebotes. Pelos visitantes, o destaque foi Karl-Anthony Towns, com 22 pontos, 10 rebotes e seis assistências.

Os Rockets somam agora 44 vitórias e 26 derrotas e estão em terceiro lugar na Conferência Oeste, ainda de olho na vaga nos playoffs. Os Timberwolves ocupam o décimo posto, com 32 triunfos e 38 derrotas.

Já o Los Angeles Lakers voltou a decepcionar na noite passada. Desta vez, a equipe de LeBron James foi derrotada pelo pior time da NBA atualmente. Em casa, o New York Knicks venceu por 124 a 123. LeBron foi o cestinha do duelo, com 33 pontos. E Emmanuel Mudiay foi o destaque dos Knicks, com 28 pontos.

O resultado deixou os Lakers mais longe dos playoffs, no 11º lugar, a três posições da zona de classificação, com 31 vitórias e 39 derrotas. Para piorar, o próximo adversário da equipe é o Milwaukee Bucks, o melhor time do campeonato até agora. Já os Knicks seguem na última posição da Conferência Leste, com o pior desempenho geral da temporada: 14 triunfos e 56 derrotas.

Confira os resultados da noite deste domingo:

New York Knicks 124 x 123 Los Angeles Lakers

Miami Heat 93 x 75 Charlotte Hornets

Milwaukee Bucks 125 x 130 Philadelphia 76ers

Detroit Pistons 110 x 107 Toronto Raptors

Orlando Magic 101 x 91 Atlanta Hawks

Sacramento Kings 129 x 102 Chicago Bulls

Houston Rockets 117 x 102 Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers 119 x 116 Brooklyn Nets

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Washington Wizards x Utah Jazz

Boston Celtics x Denver Nuggets

Toronto Raptors x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x Chicago Bulls

Portland Trail Blazers x Indiana Pacers