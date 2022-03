Antetokounmpo volta após lesão e Bucks arrasam Bulls na NBA; Warriors perdem

Contando com o retorno precioso de Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks voltou a vencer na noite desta terça-feira para colar de vez no líder Miami Heat, na tabela da Conferência Leste da NBA. Em casa, os atuais campeões arrasaram o Chicago Bulls por 126 a 98.

O astro grego foi desfalque na partida anterior por conta de dores no joelho direito. Recuperado, anotou um "double-double" de 25 pontos e 17 rebotes. De tão embalado, compensou a ausência de Khris Middleton, o segundo melhor jogador da equipe. Middleton foi baixa devido a dores no punho esquerdo.

"Todo mundo fez o seu trabalho hoje. Claro que sabíamos que Khris não estaria conosco e Khris é uma parte importante do nosso time e do que fazemos aqui. Mas, no fim do dia, mesmo com o time que temos, somou uma grande equipe", comentou Antetokounmpo, MVP das últimas finais da NBA.

Sem o parceiro Middleton, o grego contou com o apoio decisivo de Jrue Holiday, numa de suas melhores performances na temporada. Foram 27 pontos e sete assistências. "Jrue teve uma noite de Jrue. Foi agressivo, tomou ótimas decisões, ajudou em todos os setores e marcou bem o Zach (LaVine)", exaltou Antetokounmpo.

Do outro lado, os Bulls foram liderados por Nikola Vucevic e seus 22 pontos e sete rebotes. DeMar DeRozan contribuiu com 21 pontos e quatro rebotes, enquanto LaVine registrou os mesmos 21 pontos e mais sete assistências. Enquanto os Bucks seguem na vice-liderança, com retrospecto de 45 vitórias e 27 derrotas (atrás do Miami Heat: 47/25), o time de Chicago figura no quinto posto, dentro da zona de classificação direta aos playoffs, com 42/30.

Na disputa pelas primeiras posições da Conferência Oeste, o Golden State Warriors sofreu a terceira derrota seguida, desta vez para o combalido Orlando Magic, uma das piores equipes da temporada - está em 14º e penúltimo lugar do Leste, já sem chances de avançar no campeonato. O placar foi de 94 a 90 para o time de Flórida, que jogou em casa.

Sem Stephen Curry, os Warriors fizeram uma de suas piores performances da temporada. Jordan Poole foi o único que se salvou, com 26 pontos e seis assistências. Ainda sem ritmo, Klay Thompson anotou 15 pontos.

A dupla foi ofuscada pelo razoável jogo coletivo dos anfitriões, que viraram o placar com uma cesta de três pontos de Mo Bamba a 52 segundos do fim do duelo. Wendell Carter Jr. foi o maior pontuador dos anfitriões, com 19 pontos. Os Warriors seguem na terceira posição do Oeste, com 47 triunfos e 25 revezes, perto da classificação.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Orlando Magic 94 x 90 Golden State Warriors

New York Knicks 111 x 117 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 126 x 98 Chicago Bulls

Denver Nuggets 127 x 115 Los Angeles Clippers

Acompanhe os jogos desta quarta-feira:

Charlotte Hornets x New York Knicks

Detroit Pistons x Atlanta Hawks

Indiana Pacers x Sacramento Kings

Boston Celtics x Utah Jazz

Memphis Grizzlies x Brooklyn Nets

Miami Heat x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Orlando Magic

Dallas Mavericks x Houston Rockets

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs