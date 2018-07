Antidoping em 7 jogadores irritou técnico da Costa Rica O técnico da Costa Rica, Jorge Luis Pinto, disse nesta segunda-feira que se sentiu incomodado com a atitude da Fifa de convocar sete de seus jogadores para exame antidoping depois da vitória sobre a Itália por 1 a 0, na última sexta, na Arena Pernambuco, em Recife. A insinuação de que havia atletas dopados no elenco fez com que a federação costa-riquenha exigisse explicações à entidade.