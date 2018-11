Antigo aliado do Palmeiras vira obstáculo para conquista do deca

O técnico do Vasco, Alberto Valentim, tentará no domingo adiar o título brasileiro do time que ajudou a formar. O ex-auxiliar e treinador do Palmeiras teve passagem de quase três anos pelo clube alviverde, fez amizade com os jogadores e contribuiu na montagem de um elenco que, curiosamente, é obstáculo na sua missão de confirmar a fuga do rebaixamento para a Série B.

A partida em São Januário tem peso de decisão para os dois clubes. Se o Palmeiras vencer, será campeão. Já para o Vasco, o resultado positivo serve para confirmar permanência na Série A. No primeiro turno, no Allianz Parque, o encontro valeu a primeira vitória de Luiz Felipe Scolari no Campeonato Brasileiro. Deyverson marcou o único gol do jogo.

O caminho dos dois clubes em 2018 até a decisão em São Januário contou com a participação de Valentim. No fim do ano passado ele era o treinador interino do Palmeiras durante os dois últimos meses do ano e chegou a criar a expectativa de que seria efetivado. A diretoria anunciou Roger Machado em novembro, para que o novo nome se apresentasse ao clube e participasse desde cedo do planejamento para a temporada.

As primeiras conversas sobre 2018 tiveram a presença de Valentim. O então interino ajudou Roger a conhecer melhor a estrutura do clube e a ter contato com os jogadores. O agora treinador vascaíno chegou ao Palmeiras em 2014, como auxiliar técnico, deixou a equipe em 2016 e retornou no meio de 2017, a pedido de Cuca. Ao todo Valentim participou das conquistas de dois títulos.

O treinador do Vasco se tornou amigo de vários dos jogadores do elenco atual palmeirense, como o goleiro Fernando Prass e o atacante Dudu. Na primeira rodada do Brasileiro, Valentim estava no comando do Botafogo e recebeu o Palmeiras para um jogo no Rio. Vários atletas foram cumprimentá-lo no banco de reservas.

Valentim chegou ao Vasco em agosto, após passagem rápida pelo futebol do Egito. O time também vivia situação ruim na tabela de classificação. Com contrato assinado até 2019, ele pode cumprir a missão principal da atual temporada, manter-se na Série A, se vencer o Palmeiras que tanto já ajudou no passado.