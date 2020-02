Ainda com a defesa invicta, Palmeiras desafia o novo rico Bragantino

O único time a não ter levado gols neste Campeonato Paulista tentará manter neste domingo o retrospecto diante do clube que mais investiu em contratações para o torneio. Curiosamente, quem está no papel de defesa menos vazada é o Palmeiras e na posição de rico é o Red Bull Bragantino, que receberá o time do técnico Vanderlei Luxemburgo a partir das 16h no estádio Nabi Abi Chedid.

Após anos com a fama de comprador, o Palmeiras só trouxe o primeiro reforço para a temporada na sexta-feira. O lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña deixou o Nacional, de Montevidéu, por cerca de R$ 19 milhões. Já o Red Bull Bragantino, impulsionado pelo investimento da empresa de energéticos trouxe seis jogadores. O mais caro deles foi o atacante Artur, vendido pelo Palmeiras por R$ 25 milhões.

O Palmeiras conseguiu passar os três primeiros jogos do Campeonato Paulista sem ser vazado e com oito gols marcados. A marca defensiva teve como destaques a colocação do volante Felipe Melo como zagueiro e uma participação maior dos jogadores dos outros setores para contribuir na marcação. Se forem considerados os dois jogos da pré-temporada, a equipe levou somente um gol em 2019.

"Ele (Luxemburgo) já tem uma característica de ajustar algumas posições de atletas ao longo da carreira. Por tudo que ele já ganhou e vivenciou, ele entende do que está fazendo", disse o meia Zé Rafael sobre o treinador. Fora a defesa estável, a equipe conseguiu conquistar neste Paulista duas vitórias por 4 a 0 conseguiu dar ritmo de jogo a alguns reservas como Willian e Gustavo Scarpa.

Após alguns titulares terem recebido descanso na última quarta-feira, contra o Oeste, a tendência é a equipe ter força máxima em Bragança Paulista. Dudu, Felipe Melo e Luiz Adriano foram poupados e devem retornar ao time, já que a agenda não prevê outras partidas no meio de semana e possibilita, assim, mais tempo para a recuperação física dos atletas.

O Red Bull Bragantino ainda não venceu neste Estadual e acumula dois empates e uma derrota em três rodadas. O jogo com o Palmeiras será o primeiro compromisso como mandante do técnico Felipe Conceição, contratado pelo clube no início desta semana para ser o substituto de Antônio Carlos Zago.

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS

RED BULL BRAGANTINO: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto, Uillian Correia, Claudinho, Bruno Tubarão e Thonny Anderson; Ytalo (Alerrandro). Técnico: Felipe Conceição.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Gabriel Menino e Lucas Lima; Dudu, Gabriel Veron e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Thiago Duarte Peixoto

Horário: 16h

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Na TV: Globo