Antigos titulares, Gustavo Henrique e Luiz Felipe devem disputar vaga no Santos

Com duas semanas para o seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, o clássico contra o Corinthians, o Santos sabe que terá um desfalque certo para o compromisso válido pela 23ª rodada. O zagueiro David Braz precisará cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo recebido no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão.

David Braz é um jogador importante no time titular do Santos, mas o técnico Levir Culpi tem opções para repor a sua ausência. A sua vaga na zaga deverá ficar com Luiz Felipe ou Gustavo Henrique, que em 2016 formavam a dupla titular até sofrerem graves lesões no joelho. Recuperados, já estão à disposição do treinador.

De qualquer forma, o escolhido terá que lidar com longa inatividade e falta de ritmo de jogo. Afinal, Gustavo Henrique só disputou uma partida oficial em 2017, enquanto Luiz Felipe nem entrou em campo pelo clube nesta temporada, tendo ficado no banco de reservas pela primeira vez no duelo contra o Cruzeiro.

A perda de David Braz pode preocupar, mas o Santos corria de estar em situação ainda pior para o clássico contra o Corinthians. Afinal, três outros titulares absolutos também atuaram no Mineirão "pendurados" com dois cartões amarelos: o lateral Victor Ferraz, o goleiro Vanderlei e o meia Lucas Lima. Todos eles, porém, passaram "ilesos" no duelo no Mineirão.

A definição sobre o substituto de David Braz, que atuará ao lado de Lucas Veríssimo, deverá começar a surgir nesta quinta-feira, quando o elenco se reapresentará no CT Rei Pelé após três dias de folga. O clássico com o Corinthians pode ser encarado como uma chance final de o Santos diminuir a vantagem para o líder do Brasileirão, que hoje está em 12 pontos.